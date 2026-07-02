"È ufficiale - è invece la nota del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo - terzo rinnovo in tre anni per la scuola. Una grande notizia per 1,2 milioni di dipendenti pubblici, anche perché parliamo di aumenti concreti in busta paga: 143 euro in media per i docenti e 107 euro per il personale Ata”. “Sommando i tre rinnovi, l'incremento medio arriva a 395 euro per il comparto e 412 euro per i docenti. Ma c'è un altro risultato di cui sono particolarmente orgoglioso: continuiamo a dimostrare che rinnovare i contratti nei tempi previsti è possibile. Anche questo accordo arriva nel triennio di riferimento. Abbiamo già firmato l'ipotesi di accordo di quello delle Funzioni Centrali, e avviato le trattative per Sicurezza e Difesa, Enti Locali e Sanità. È un cambio di passo concreto, che dimostra attenzione verso le nostre persone e il valore che attribuiamo al loro lavoro"."Ma c'è un altro risultato - ha sottolineato - di cui sono particolarmente orgoglioso: continuiamo a dimostrare che rinnovare i contratti nei tempi previsti è possibile" definendolo "un cambio di passo concreto, che dimostra attenzione verso le nostre persone e il valore che attribuiamo al loro lavoro”.

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