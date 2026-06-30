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Liceo Matematico, al via sperimentazione: materie, come funziona e cosa sapere

Cronaca

Ufficializzata la sperimentazione nazionale con il decreto ministeriale numero 104. Da settembre 100 classi in tutta Italia potenzieranno le ore di matematica attraverso laboratori, pensiero critico e collaborazioni con le università

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Un nuovo modello scolastico è pronto al debutto nel sistema di istruzione italiano. Con la pubblicazione del decreto ministeriale numero 104, prende ufficialmente il via la sperimentazione nazionale del Liceo Matematico. Il progetto, come spiega Il Corriere della Sera, ricalca il successo formativo già sperimentato con le sezioni Cambridge per la lingua inglese e con l'indirizzo Aureus per la storia dell'arte. La nuova declinazione strutturale sarà applicata a tre percorsi di studio: Liceo classico, scientifico e scientifico delle scienze applicate.

La sperimentazione al via a partire da settembre

La sperimentazione partirà il prossimo settembre e coinvolgerà fino a 100 classi per i prossimi cinque anni. L'iniziativa capitalizza e mette a sistema i progetti locali coordinati negli scorsi anni dalle università italiane, che avevano già visto la partecipazione di circa 200 classi sul territorio nazionale. La novità non si traduce in un semplice aumento del carico orario, ma punta a un radicale cambio di paradigma didattico. Il piano formativo prevede un potenziamento mirato della materia. Sono, infatti, previste due ore in più alla settimana durante il biennio e una ora in più alla settimana durante il triennio. Tutto il tempo aggiuntivo verrà impiegato esclusivamente in modalità laboratoriale. La matematica non sarà più vissuta come una disciplina astratta, ma diventerà una chiave di lettura trasversale per sviluppare il pensiero critico e l'interdisciplinarità.

I laboratori: tra tecnologia e discipline umanistiche

Il cuore della sperimentazione risiede nella metodologia, coordinata e verificata dall'Università di Salerno insieme ad altri atenei di riferimento come la Sapienza di Roma. I nuovi laboratori punteranno su tre pilastri fondamentali. In primis, lo studio dei modelli di Intelligenza Artificiale per comprendere e governare le tecnologie del futuro. Spazio poi al problem solving applicato, per trasformare i problemi della realtà quotidiana in modelli matematici. previsto anche l'uso di software dinamici per visualizzare e manipolare i concetti numerici e geometrici. Gli esempi di applicazione pratica contenuti nell'allegato al decreto ministeriale mostrano il livello di integrazione culturale del progetto. Gli studenti studieranno la geometria tridimensionale attraverso l'arte degli origami e affronteranno l'interpretazione matematica dell'Infinito di Giacomo Leopardi, unendo logica scientifica e analisi letteraria.

Sinergia con l'università e impatto sulla Maturità

La pubblicazione del decreto rende strutturale il legame tra il mondo della scuola e quello accademico. Gli istituti superiori e le università stipuleranno convenzioni specifiche per la co-progettazione dei percorsi didattici, il monitoraggio continuo dei risultati e l'aggiornamento dei docenti. La sperimentazione accompagnerà gli studenti fino al termine del ciclo scolastico. Il ministero ha infatti previsto indicazioni specifiche per l'esame di Maturità, strutturate per valorizzare le competenze logico-argomentative maturate dagli studenti nel corso dei cinque anni.

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