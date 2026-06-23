Il sistema dei punteggi previsto per le assegnazioni provvisorie è molto più limitato rispetto a quello della mobilità. I punteggi si concentrano sul ricongiungimento e sulla presenza di figli: sei punti sono attribuiti nel comune della persona a cui ci si ricongiunge, mentre ulteriori punteggi riguardano i figli, con cinque punti per ciascun figlio fino a sei anni e quattro punti per ciascun figlio di età compresa tra u sei e i diciotto anni.