Quando finisce il caldo? Oggi ancora 25 città da bollino rosso

Ad aggravare la percezione del caldo, ci sarà anche l'accumulo di umidità che porterà ad un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere e nelle pianure, rendendo l'atmosfera particolarmente pesante con notti tropicali. Previsti temporali di calore su Alpi e dorsale appenninica, ma il refrigerio sarà solo momentaneo. "Si tratterà di rovesci o brevi temporali localizzati - ha sottolineato Federico Brescia - che non porteranno nessun refrigerio". Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su varie zone di Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Per il solo Abruzzo l'allerta gialla è anche per rischio idrogeologico. Nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: