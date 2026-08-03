Carta d’identità cartacea, validità prorogata oltre il 3 agosto

Introduzione

Da oggi, 3 agosto 2026, la carta d’identità in formato cartaceo non è più un documento valido. A stabilirlo è il regolamento Ue 2025/1208, che ha aggiornato e sostituito il precedente regolamento 2019/1157, imponendo standard di sicurezza uniformi in tutti gli Stati membri. La ragione è prettamente tecnica: la carta cartacea italiana non ha la zona a lettura ottica (Mrz, machine-readable zone) né il microchip con dati biometrici, requisiti oggi obbligatori.

In vista di questa deadline europea, il Governo è intervenuto con il Decreto-legge n. 108/2026 e la Circolare n. 58/2026 del Ministero dell’Interno per disciplinare il periodo di transizione verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Obiettivo: garantire la continuità dei servizi essenziali, tutelare i rapporti contrattuali già in essere e introdurre un documento provvisorio valido anche per l’espatrio in situazioni di urgenza. Il documento cartaceo, dunque, continuerà a produrre effetti ai fini dell’identificazione delle persone coinvolte fino alla naturale scadenza indicata sull’atto di emissione. La carta d’identità cartacea, in ogni caso, non potrà più essere utilizzata per viaggiare all’estero dopo oggi, 3 agosto 2026.