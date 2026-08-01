Esodo estivo, traffico da bollino nero: strade e orari da evitare

Al via l'esodo estivo, traffico da bollino nero: quando partire, strade e orari da evitareCronaca
Introduzione
Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi, è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze in tutto il fine settimana. In vista dell'aumento degli spostamenti nel secondo fine settimana di partenze, Viabilità Italia ha previsto per oggi bollino nero al mattino e per il resto del weekend bollino rosso.
Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento, con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per i weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare. Previsti per domenica pomeriggio invece i rientri verso le grandi città. Ma qual è il momento migliore per mettersi in viaggio? E le strade e gli orari da evitare? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Quando partire
Secondo le previsioni ufficiali di Anas e Viabilità Italia, la giornata di oggi, sabato 1° agosto, è quella più critica, con il massimo flusso di veicoli diretti verso le principali località di vacanza. Il consiglio per chi si mette in viaggio è quindi quello di evitare la partenza tra le prime ore del mattino e il primo pomeriggio, preferendo la sera. Per domenica 2 agosto è previsto invece bollino rosso, con traffico ancora molto intenso nelle ore del mattino per le partenze e un aumento della circolazione anche nel pomeriggio per i primi rientri verso le grandi città. Chi può programmare il viaggio dovrebbe privilegiare le fasce orarie serali, quando è atteso un graduale alleggerimento del traffico.
Leggi anche:
Ondata di caldo e traffico da bollino nero, consigli per viaggi in auto in questo weekend
Le strade più trafficate
Come riferisce Anas in una nota, tra le arterie interessate dall'aumento del traffico per il primo fine settimana d'agosto troviamo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria e le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. All'elenco si aggiungono anche la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.
Le strade più trafficate /2
Tra le strade più trafficate troviamo anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.
Cantieri chiusi e no al transito di mezzi pesanti
In occasione delle partenze per le vacanze in Italia, Anas ha anche sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri, 1.175 sui 1.414 attivi, e ha disposto il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. "Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade", ha detto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, invitando gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza.
Per approfondire:
Mezzi pesanti, divieto di circolazione per agosto 2026: date e orari
Ad agosto oltre 17 milioni di turisti
Secondo la stima di Cna Turismo e Commercio, tra l'1 e il 23 agosto si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti: 8,4 milioni italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. Se la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro, la permanenza media dei vacanzieri sarà di circa 4,5 notti fino a dopo Ferragosto.
Le mete preferite
Per quanto riguarda invece le destinazioni preferite dai viaggiatori, al primo posto troviamo le località balneari. Seguono le città e i borghi d'arte, poi la montagna, i laghi e le terme. Crescono anche le domande per altri tipi di vacanze, come quelle esperienziali, turismo-attivo e soggiorni all'aria aperta.
Viaggiare in sicurezza
Affrontare un viaggio, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, richiede qualche attenzione in più per partire in sicurezza. Come rimarca Anas, prima di mettersi alla guida è consigliabile verificare lo stato del veicolo, controllare la pressione degli pneumatici, il corretto funzionamento delle luci e i livelli di olio e acqua. È importante anche dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo. Infine, è consigliabile anche informarsi sulle previsioni meteo e sui giorni in cui è previsto un intenso flusso di traffico, così da valutare eventuali percorsi alternativi.
Anas: “La sicurezza è la priorità”
“La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”, ha aggiunto Gemme, ribadendo l'importanza di “rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti”. L'ad di Anas ha poi rimarcato che, “come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale, siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell’Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato”.