Esodo estivo, traffico da bollino nero: strade e orari da evitare

“La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”, ha aggiunto Gemme, ribadendo l'importanza di “rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti”. L'ad di Anas ha poi rimarcato che, “come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale, siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell’Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato”.