Mezzi pesanti, divieto di circolazione per agosto 2026: date e orari

Gli stop hanno l’obiettivo di alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza stradale in un periodo segnato dagli spostamenti per le vacanze estive e critico per la viabilità. Ecco l’elenco dei giorni in cui non possono circolare, in autostrada, i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto con massa complessiva (limite autorizzato) superiore a 7,5t (anche se scarichi)
Il mese di agosto è caratterizzato da molti divieti di circolazione per i mezzi pesanti, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza stradale in un periodo segnato dagli spostamenti per le vacanze estive e critico per la viabilità. Di seguito, l’elenco dei giorni in cui non possono circolare, in autostrada, i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto con massa complessiva (limite autorizzato) superiore a 7,5t (anche se scarichi).
I giorni e gli orari di stop ad agosto
L’elenco delle giornate di stop è stato pubblicato anche da Autostrade per l’Italia. Ecco i giorni e gli orari di divieto di circolazione per il mese in corso:
- Sabato 1 agosto dalle 8 alle 22
- Domenica 2 agosto dalle 7 alle 22
- Venerdì 7 agosto dalle 16 alle 22
- Sabato 8 agosto dalle 8 alle 22
- Domenica 9 agosto dalle 7 alle 22
- Venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22
- Sabato 15 agosto dalle 7 alle 22
- Domenica 16 agosto dalle 7 alle 22
- Sabato 22 agosto dalle 8 alle 16
- Domenica 23 agosto dalle 7 alle 22
- Sabato 29 agosto dalle 8 alle 16
- Domenica 30 agosto dalle 7 alle 22
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