Mezzi pesanti, divieto di circolazione per agosto 2026: date e orari

Gli stop hanno l’obiettivo di alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza stradale in un periodo segnato dagli spostamenti per le vacanze estive e critico per la viabilità. Ecco l’elenco dei giorni in cui non possono circolare, in autostrada, i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto con massa complessiva (limite autorizzato) superiore a 7,5t (anche se scarichi)