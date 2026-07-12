Vacanze, 10 mete insolite per evitare destinazioni troppo affollate

Vacanze, 10 mete insolite per evitare le destinazioni troppo affollate. FOTO
Il 73% dei partecipanti a una ricerca di Skyscanner dichiara di voler visitare posti dove non sono mai stati i propri amici, familiari o follower sui social. Ecco dieci destinazioni su cui puntare, dall'Asia all'Europa, passando per i Caraibi
- Gli italiani preferiscono andare in vacanza alla scoperta di luoghi di cui non sanno nulla: il 73% dei partecipanti a una ricerca condotta da Skyscanner dichiara di voler visitare mete in cui nessuno dei propri amici, familiari o follower sui social media sia mai stato. La percentuale sale fino all’81% tra la Gen Z e i Postmillennial.
- La ricerca di località poco conosciute è motivata anche dalla volontà di evitare la classica folla di turisti. Il 64% degli intervistati quest’estate sceglierebbe di andare in una destinazione “alternativa”. Del campione, il 46% preferirebbe passare le vacanze in un luogo più tranquillo e meno affollato, mentre il 36% dice di aver in programma di viaggiare in bassa stagione per evitare di essere insieme a troppe persone.
- Puntare su mete al di fuori delle rotte più battute è anche un modo per evitare di pagare più del dovuto: la spesa è un altro degli elementi più importanti per gli italiani, con il 23% dei viaggiatori che mette il risparmio tra gli elementi alla base della scelta della destinazione. Stefano Maglietta, trend expert di Skyscanner, evidenzia in generale un cambiamento “molto chiaro” nelle abitudini di viaggio degli italiani: “C’è una crescente voglia di autenticità, tranquillità e scoperta”.
- Quali potrebbero essere alcune mete sconosciute alla maggior parte dei vacanzieri? Skyscanner ha analizzato le ricerche degli italiani dal 1° gennaio al 1° marzo 2026, per date di partenza comprese tra il 30 giugno e il 31 agosto, e ha identificato le destinazioni che hanno registrato un minore interesse di ricerca in questo periodo, escludendo quelle con una domanda sempre bassa. Ecco i risultati.
- Tra le destinazioni selezionate c'è la città di Maastricht, nei Paesi Bassi.
- Decisamente meno conosciuta di Rio e di altre località turistiche brasiliane, Skyscanner ha selezionato anche Belem.
- Spostandoci in Africa, ecco Sainte Marie, in Madagascar.
- Per gli amanti del Nord Europa c'è Kiruna, Svezia.
- L'Asia è rappresentata con Macau, regione speciale amministrativa della Cina.
- In pochi conoscono l'isola greca di Castelrosso.
- Invece che Lisbona o le spiagge per surfisti, chi vorrebbe andare in Portogallo potrebbe puntare su Santa Cruz das Flores, Isole Azzorre.
- Volando nelle Americhe, tra i consigli c'è anche Puerto Plata, Repubblica Dominicana, a 200 km da Santo Domingo.
- Si torna in Europa con Brno, Repubblica Ceca.
- A chiudere la lista è Alta, in Norvegia.