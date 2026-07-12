 Estate, 10 mete insolite per le vacanze evitando le destinazioni troppo affollate. FOTO
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vacanze, 10 mete insolite per evitare le destinazioni troppo affollate. FOTO

Lifestyle fotogallery
14 foto
©IPA/Fotogramma

Il 73% dei partecipanti a una ricerca di Skyscanner dichiara di voler visitare posti dove non sono mai stati i propri amici, familiari o follower sui social. Ecco dieci destinazioni su cui puntare, dall'Asia all'Europa, passando per i Caraibi

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Vacanze, 10 mete insolite per evitare destinazioni troppo affollate

Lifestyle

Il 73% dei partecipanti a una ricerca di Skyscanner dichiara di voler visitare posti dove non...

14 foto

Viaggio nella Land art, i parchi artistici più originali del Belpaese

Lifestyle

Ci sono luoghi in cui la natura si trasforma in arte. Posti dove anche tronchi, sassi, rami e...

42 foto

Famiglia in crociera, ogni giorno un posto diverso da scoprire

Lifestyle

Svegliarsi ogni giorno in un porto diverso, significa un posto nuovo da scoprire. E' il modo più...

12 foto

Vacanze, 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia. FOTO

Lifestyle

Dalle immersioni alla ricerca del vento: non mancano le destinazioni marittime anche per chi...

8 foto
Spiagge

Gelati confezionati, tutte le novità per l'estate 2026 da provare

Lifestyle

Coni, stecchi, vaschette e biscotti gelato: le novità da assaggiare nell’estate 2026 vanno...

14 foto

ALTRE NOTIZIE

Acqua, persi 157 litri al giorno per italiano. I dati sugli sprechi

Economia

Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in...

ACQUEDOTTO METROPOLITANO MILANESE RETE IDRICA INTEGRATA MM ACQUA FILTRI AL CARBONE ATTIVO (MILANO - 2009-08-20, Stefano De Grandis) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi da sciogliere

Politica

Si continua a lavorare sulla legge elettorale. Proseguono infatti i contatti tra gli sherpa del...

Conversione in Legge del Decreto Sicurezza alla Camera dei Deputati Roma, 21 aprile 2026 ANSA/FABIO CIMAGLIA

Guerra Ucraina, sale a 8 bilancio vittime attacchi aerei russi. LIVE

live Mondo

Alle cinque vittime nella città di Sumy, tra cui una bambina, si aggiungono una persona morta in...