Mete estive 2026, ecco quali sono le più costose al mondo

Guida la classifica la Groenlandia, con spese giornaliere oltre i mille dollari, seguita da Isole Vergini Britanniche e Polinesia Francese. In cima alla classifica compaiono destinazioni remote, difficili da raggiungere e orientate a viaggiatori di lusso o avventura
Dall'Antartide alle Maldive, alcune mete iconiche richiedono budget molto elevati. La lista dei desideri di ogni viaggiatore include luoghi come l'Aurora Boreale, le Galápagos o una luna di miele alle Maldive, ma raramente ci si domanda quanto costino davvero.
L'indice delle spese di SquareMouth
Secondo l'analisi della compagnia di assicurazioni di viaggio SquareMouth, riportata da Euronews e basata su oltre 100.000 polizze, sondaggi su 6.000 clienti e dati di Google Flights e Kayak, le destinazioni più care al mondo sono quelle remote, difficili da raggiungere e spesso orientate a viaggiatori di lusso o avventura. I viaggi più costosi risultano essere quelli polari e di spedizione, seguiti dalle destinazioni insulari e balneari, quindi dai safari e dalle esperienze dedicate alla fauna selvatica.
Le mete più care del 2026
La Groenlandia guida la classifica: un viaggio costa in media 1.171 dollari (1.027 euro) al giorno, con noleggi auto a 110 dollari (97 euro) e hotel feriali a 227 dollari (200 euro). Seguono le Isole Vergini Britanniche, dove una notte in hotel supera i 1.137 dollari (997 euro) e il costo giornaliero medio è di 925 dollari (811 euro). In terza posizione la Polinesia Francese, con 756 dollari (663 euro) al giorno e hotel feriali che arrivano a 1.382 dollari (1.212 euro). Chiudono la top 5 l'Antartide, con voli a 1.899 dollari (1.665 euro) e spese giornaliere a 1.511 dollari (1.325 euro), e le Maldive, con 1.072 dollari (940 euro) al giorno e hotel feriali a 1.249 dollari (1.096 euro).
La classifica completa delle destinazioni più costose
- Groenlandia
- Isole Vergini Britanniche
- Polinesia francese
- Antartide
- Maldive
- Svizzera
- Zimbabwe
- Isole Turks e Caicos
- Botswana
- Anguilla
- Santa Lucia
- Namibia
- Islanda
- Norvegia
- Zambia