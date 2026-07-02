Mete estive 2026, ecco quali sono le più costose al mondo

L'indice delle spese di SquareMouth

Secondo l'analisi della compagnia di assicurazioni di viaggio SquareMouth, riportata da Euronews e basata su oltre 100.000 polizze, sondaggi su 6.000 clienti e dati di Google Flights e Kayak, le destinazioni più care al mondo sono quelle remote, difficili da raggiungere e spesso orientate a viaggiatori di lusso o avventura. I viaggi più costosi risultano essere quelli polari e di spedizione, seguiti dalle destinazioni insulari e balneari, quindi dai safari e dalle esperienze dedicate alla fauna selvatica.