Estate 2026, le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze

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SENZA ANDARE TROPPO LONTANO

L’Italia si conferma la destinazione più cercata dagli italiani stessi, secondo un report realizzato dal Touring Club Italiano e relativo alla propria community. Il trend a limitare le scelte extraeuropee ha rafforzato questa tendenza e l’offerta turistica italiana ha fatto il resto. Mare, montagna, città d’arte, paesaggi alpini e borghi storici attraggono visitatori consentendo la crescita di agriturismi e forme di soggiorno più flessibili.