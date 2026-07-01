 Estate 2026, le mete più scelte dagli italiani per le vacanze in Italia e all'estero. FOTO | Sky TG24
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Estate 2026, le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze

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Vicinanza, comodità ed esperienze: sono le tre componenti che guidano gli italiani nella scelta delle mete per l’estate 2026. Come mostrano alcuni report, il turismo si concentra sempre più su destinazioni europee e italiane. I soggiorni si fanno più brevi e con un occhio di riguardo al budget

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