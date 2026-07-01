Estate 2026, le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze
Vicinanza, comodità ed esperienze: sono le tre componenti che guidano gli italiani nella scelta delle mete per l’estate 2026. Come mostrano alcuni report, il turismo si concentra sempre più su destinazioni europee e italiane. I soggiorni si fanno più brevi e con un occhio di riguardo al budget
- SENZA ANDARE TROPPO LONTANO
- TUTTI IN SPAGNA
- COSTA AZZURRA E FRANCIA
- I LUOGHI ICONICI DELLA GRECIA
- ESTATE IN MONTAGNA
Il mare resta uno dei luoghi preferiti dai visitatori italiani per l'estate (40%), ma il dato da tenere d'occhio è che la montagna torna a crescere (21%) e supera di alcuni punti percentuali le città d’arte (17%). Per il Touring Club Italiano la ragione può essere legata agli effetti del cambiamento climatico e alle ondate di calore che spingono molti a ricercare vacanze più miti. Si attesta al 9% per il secondo anno il turismo rurale e dei borghi che resta comunque al di sopra del dato pre-Covid del 2019.
- COSTA CROATA
- TOSCANA, PUGLIA, SARDEGNA: I TESORI DELLA PENISOLA
- ALBEROBELLO
- ESTATE ISOLANA
- TRENTINO-ALTO ADIGE