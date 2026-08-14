Guerra Iran, Trump: "Presto dichiarerò Hormuz territorio Usa". LIVE

"Grazie a Dio, siamo al sicuro. Certo, psicologicamente la situazione è molto difficile per la famiglia e per tutti. I coloni sono ancora intorno e davanti alla casa, e ovviamente la nostra situazione è estremamente difficile". Lo dice all'ANSA comunicando via Whatsapp il proprietario della casa assediata dagli estremisti ebrei a Qusra, Qusay Abu Ridi, che da domenica scorsa è intrappolato nella sua abitazione nei pressi del villaggio a sud di Nablus insieme con la famiglia. "Per quanto riguarda l'acqua e il cibo, oggi alcuni sostenitori sono riusciti a raggiungerci, ma non potevano arrivare fin qui in macchina. Sono venuti a piedi. Ci hanno portato delle provviste, patate, pomodori, acqua e succo di frutta", racconta Abu Ridi, che abita nella villa centrale della palazzina insieme con un figlio adolescente e due fratelli. Nell'altra parte dell'abitazione vivono invece la sorella del padrone di casa e la figlia. "Ci hanno portato gli aiuti, ma l'esercito israeliano ha impedito loro di entrare in casa. L'Idf dice di essere venuto qui per proteggerci, respingere i coloni ed evacuarli da questa zona. Ma finora i coloni sono ancora davanti alla casa e la situazione rimane difficile. Per quanto riguarda i caricabatterie dei cellulari, anche quando l'esercito israeliano è entrato in casa nostra, li ha rubati: il mio e quello di mio figlio. Ho dovuto chiedere in prestito un caricabatterie a un vicino per poter caricare il mio telefono", aggiunge Abu Ridi. L'uomo si è trasferito nell'abitazione con la moglie e le due figlie piccole alcuni mesi fa, dopo che gli estremisti israeliani hanno iniziato a prendere di mira il complesso, che appartiene al fratello Louay, residente negli Stati Uniti. Le due bambine e la moglie sono state evacuate nei giorni scorsi da un'ambulanza perchè una delle piccole non stava bene. Louay Ridi, che ha la cittadinanza americana e vive a Toledo, in Ohio, dove possiede e gestisce una catena di distributori di benzina e autolavaggi, si è rivolto all'ambasciata statunitense per chiedere aiuto. Dagli Usa ha assistito all'accerchiamento dell'abitazione di Qusra attraverso i video delle telecamere che aveva installato nella palazzina. Ridi, hanno riferito i media israeliani, ha acquistato il terreno a Qusra diversi anni fa e ha iniziato a costruire la casa, investendo finora un milione di dollari nella villa in parte ancora in costruzione.