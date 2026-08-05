C’è da dire che anche per questo accordo rimangono diversi punti da chiarire. Per fare un esempio: secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana Irib, che cita una fonte informata, in realtà non ci sarebbe alcuna prospettiva per un’immediata riapertura dello Stretto di Hormuz. La stessa fonte ha poi affermato che i negoziati sulle future modalità di navigazione si stanno svolgendo esclusivamente tra Teheran e Muscat e che "non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti". Il nodo principale è sempre lo stesso: lo Stretto rimarrebbe chiuso finché persisteranno quelle che Teheran definisce "violazioni da parte degli Stati Uniti".