Detriti spaziali, incidenti sempre più frequenti: chi paga in caso di danni o di rimozione

Sul fronte privato, molto dipende dalla polizza. La RC auto obbligatoria non basta: copre solo i danni causati a terzi, non quelli alla propria vettura. Lo strumento più vicino è la garanzia accessoria "eventi atmosferici", la stessa che interviene per grandine, trombe d'aria e caduta di rami. Ma ogni compagnia elenca nel contratto gli eventi coperti, e le liste possono variare molto: un frammento in caduta dall'orbita non è un evento atmosferico in senso stretto, e non è scontato che rientri nella garanzia. Coperture più ampie come la kasko allargano il ventaglio, ma non equivalgono a una tutela totale, perché contano sempre le esclusioni di polizza. In ogni caso valgono franchigia, massimale e l'obbligo di denunciare il sinistro entro pochi giorni.