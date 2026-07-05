Australia, misteriose sfere dallo spazio su una spiaggia del Queenslan

Sei oggetti sferici di grandi dimensioni sono stati ritrovati a Forrest Beach, a nord di Townsville, nel Queensland settentrionale. L'Agenzia Spaziale Australiana sta cercando di determinarne la provenienza: secondo la Bbc si tratterebbe di detriti spaziali, forse serbatoi di propellente. Le squadre dei vigili del fuoco hanno istituito una zona di sicurezza
Sei misteriose sfere argentate di grandi dimensioni sono state ritrovate nel fine settimana su una spiaggia del Queensland settentrionale, in Australia, e le autorità stanno cercando di stabilirne la provenienza. Gli oggetti, solidi e di aspetto metallico, sono stati individuati a Forrest Beach, località a nord della città di Townsville. L'Agenzia Spaziale Australiana (Asa) ha aperto un'indagine: secondo quanto riferisce la Bbc, l'ipotesi principale è che si tratti di detriti spaziali. Sul posto continuano a operare le squadre specializzate dei vigili del fuoco del Queensland.
La zona di esclusione e l'intervento dei vigili del fuoco
Sull'area è stata istituita una zona di esclusione di 50 metri, ancora in vigore. Lo ha comunicato domenica il Queensland Fire Department, precisando che i team scientifici del corpo hanno messo in sicurezza diversi oggetti nel corso del fine settimana e restano sul posto per proseguire le operazioni. Il dipartimento ha invitato chiunque dovesse imbattersi in materiale sospetto nella zona a non toccarlo, ad allontanarsi immediatamente e a contattare i servizi di emergenza chiamando il numero unico australiano (Triple Zero, 000). Secondo quanto riportato dalla Bbc, gli operatori sarebbero stati visti mentre trasferivano le sfere in fusti per materiali pericolosi indossando tute protettive, sotto la sorveglianza della polizia, per il timore che possano contenere sostanze nocive.
L'ipotesi dei serbatoi di propellente
Le prime speculazioni circolate online, riferisce sempre la Bbc, suggeriscono che le sfere possano essere serbatoi di propellente utilizzati su veicoli spaziali. In tal caso potrebbero conservare residui di sostanze altamente infiammabili o reattive. Al momento resta però ignoto a quale vettore appartenessero gli oggetti e chi ne fosse il proprietario. "È tutto molto tranquillo qui, non succede granché. Quindi tutta questa attività in più ha suscitato un po' di curiosità", ha raccontato all'emittente pubblica Abc Lisa Scobie, titolare di un'attività locale, il Forrest Beach Takeaway.
I precedenti: dall'India nel 2023 alla Namibia
Non è la prima volta che oggetti simili vengono avvistati sulle coste australiane. Nel 2023 una grande cupola metallica era stata rinvenuta su una spiaggia dell'Australia Occidentale, non lontano da Perth: l'India aveva poi confermato che si trattava di un componente di uno dei suoi razzi, in particolare di un lanciatore della famiglia Polar Satellite Launch Vehicle (Pslv), come dichiarato all'epoca alla Bbc da un portavoce dell'agenzia spaziale indiana. Un oggetto sferico dall'aspetto analogo a quelli emersi in questi giorni era stato inoltre segnalato nel 2011 in una zona remota della Namibia, nell'Africa meridionale. Gli esperti, in quell'occasione, avevano ipotizzato si trattasse di un serbatoio di carburante o di un serbatoio a membrana contenente idrazina, un propellente altamente volatile impiegato nei razzi senza equipaggio.
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