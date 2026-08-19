Kenya, schianto elicottero: tra le vittime l'italiano Sensi Contugi

Sono sette le vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololokwe, nel nord del Kenya: cinque cittadini statunitensi, il cittadino italo-ecuadoriano Michele Sensi Contugi e la moglie, la stilista Stephany Hollihan Vasconez. Sensi Contugi, 44 anni, era a capo dell'intelligence dell'Ecuador e stretto collaboratore del presidente Daniel Noboa. La Farnesina si è attivata per l'assistenza. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono sette le vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololokwe, nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Tra loro cinque cittadini statunitensi e una coppia italo-ecuadoriana: Michele Sensi Contugi, a capo dei servizi segreti dell'Ecuador, e la moglie, la stilista Stephany Hollihan Vasconez. A dare notizia della morte dei cinque americani è stato un portavoce del Dipartimento di Stato Usa. L'ambasciata statunitense a Nairobi è in contatto con le autorità locali, mentre l'ambasciata d'Italia in Kenya si è attivata per l'assistenza.

Le vittime americane Cinque delle vittime sono cittadini statunitensi. Lo ha reso noto un portavoce del Dipartimento di Stato, che in una nota ha espresso le condoglianze degli Stati Uniti alle famiglie delle persone morte nell'incidente. Il gruppo stava compiendo un'escursione nel Kenya centrale. L'ambasciata Usa a Nairobi si è messa in contatto con le autorità keniane.

Chi è Michele Sensi Contugi Nato in Italia il 12 agosto 1982 da padre italiano e madre ecuadoriana, Michele Sensi Contugi aveva 44 anni ed era un imprenditore molto conosciuto in Ecuador, dove negli ultimi anni aveva assunto incarichi di primo piano nel governo del presidente Daniel Noboa. Attivo a Guayaquil come azionista e dirigente di diverse società, dopo aver sostenuto la campagna elettorale di Noboa nel 2023 era stato nominato, all'inizio del 2024, direttore generale del Centro di Intelligence Strategica (Cies), l'agenzia di intelligence del Paese. Nella primavera dello stesso anno aveva ricoperto per alcuni mesi anche la carica di ministro del Governo, per poi essere confermato alla guida del Cies. Tra le sue partecipazioni societarie figurava anche una compagnia attiva nei voli panoramici e turistici. Con lui, sull'elicottero, viaggiava la moglie, la stilista Stephany Hollihan Vasconez, 42 anni, molto legata alla first lady ecuadoriana Lavinia Valbonesi, che aveva posato come modella per i suoi abiti.

La dinamica Secondo la Kenya Civil Aviation Authority (Kcaa), l'elicottero — un Eurocopter EC130 B4, immatricolato 5Y-GYM — è decollato dalla zona di Loisaba ed è precipitato intorno alle 9.13 locali nei pressi del monte Ololokwe. Sul luogo dello schianto, in un'area remota e dal terreno accidentato, sono intervenute la polizia e le squadre di emergenza. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

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L'inchiesta La responsabilità dell'indagine tecnica è stata affidata all'Air Accident Investigation Department del ministero dei Trasporti, che lavora insieme alle altre autorità competenti. Gli investigatori esamineranno il relitto, i dati di volo e ogni altro elemento disponibile per ricostruire gli ultimi istanti del volo. Le cause dello schianto non sono ancora state stabilite: al momento non è stato attribuito né a condizioni meteo, né a un guasto meccanico, né a un errore del pilota.