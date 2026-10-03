Il Presidente della Repubblica ha parlato presso il museo oceanografico di Montecarlo insieme al principe Alberto II, auspicando che “il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi”

Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica italiana. Il Capo dello Stato ha parlato presso il museo oceanografico di Montecarlo insieme al principe Alberto II, auspicando che “il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi”.

Mattarella: "Sfida ambientale segnerà più di tutte il destino del nostro pianeta"

"È con viva emozione e profonda ammirazione che ho visitato quest'oggi il museo Oceanografico di Monaco, un'istituzione di inestimabile pregio scientifico e culturale. Il costante e illuminato impegno del Principato a difesa dell'ambiente costituisce un contributo prezioso alla stida che, più di ogni altra, segnerà il destino del nostro pianeta e delle generazioni future", ha scritto Mattarella nel libro d'oro del museo Oceanografico del Principato di Monaco.

Mattarella: "Bene rafforzamento cooperazione contro criminalità economico-finanziaria"

Il presidente della Repubblica, concludendo la sua visita di Stato di due giorni nel principato di Monaco, ha sottolineato: "Vorrei esprimere un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri Paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria". Il capo dello Stato ha ricordato in proposito la recente firma di un memorandum di intesa con la Guardia di Finanza. "È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore", ha aggiunto.