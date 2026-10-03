Il Presidente della Repubblica ha parlato presso il museo oceanografico di Montecarlo insieme al principe Alberto II, auspicando che “il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi”
Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica italiana. Il Capo dello Stato ha parlato presso il museo oceanografico di Montecarlo insieme al principe Alberto II, auspicando che “il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi”.
Mattarella: "Sfida ambientale segnerà più di tutte il destino del nostro pianeta"
"È con viva emozione e profonda ammirazione che ho visitato quest'oggi il museo Oceanografico di Monaco, un'istituzione di inestimabile pregio scientifico e culturale. Il costante e illuminato impegno del Principato a difesa dell'ambiente costituisce un contributo prezioso alla stida che, più di ogni altra, segnerà il destino del nostro pianeta e delle generazioni future", ha scritto Mattarella nel libro d'oro del museo Oceanografico del Principato di Monaco.
Mattarella: "Bene rafforzamento cooperazione contro criminalità economico-finanziaria"
Il presidente della Repubblica, concludendo la sua visita di Stato di due giorni nel principato di Monaco, ha sottolineato: "Vorrei esprimere un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri Paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria". Il capo dello Stato ha ricordato in proposito la recente firma di un memorandum di intesa con la Guardia di Finanza. "È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore", ha aggiunto.
Vedi anche
Il Climate Change e la versione di Mattarella
Mattarella: “Garantire l'indispensabilità del multilateralismo”
"Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme che vanno garantite" e abbiamo trovato "una costante piena sintonia e convergenza della dignità di ogni stato e della tutela dello stato di diritto”, ha sottolineato ancora il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha evidenziato anche "la profondità dei vincoli che legano i nostri popoli, uniti da una lunga storia di vicinanza, non solo geografica, ma anche culturale e umana".
Mattarella: “Forti legami tra il Principato e l'Italia”
In mattinata il presidente Mattarella ha incontrato una delegazione della comunità italiana del principato di Monaco: “Il rapporto tra il Principato e l'Italia è sempre stato storicamente caratterizzato da forti legami ed è in costante aumento di collaborazione sotto diversi profili". Si tratta, ha aggiunto il capo dello Stato, "di una presenza consolidata e più che secolare". "Il contributo che gli italiani che vivono a Monaco arrecano alla condizione sociale, economica, culturale del Principato è prezioso". Mattarella ha infine ricordato di aver scambiato con il principe Alberto II "considerazioni di impegno, amicizia e grande collaborazione tra i nostri paesi".
Leggi anche
Strage di Marzabotto, Mattarella: "Ciò che è accaduto può ripetersi"
©IPA/Fotogramma
Mattarella a Monaco, la visita di Stato dal principe Alberto. FOTO
È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana visita ufficialmente il Principato. Molti gli appuntamenti in agenda, a partire da uno spettacolo lirico all'Opéra. Il rientro a Roma è previsto per sabato 3 ottobre