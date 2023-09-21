Il 3 ottobre del 1990 veniva formalmente posta la fine alla divisione nata al termine della Seconda guerra mondiale, con l'annessione dei territori dell'Est alla Repubblica Federale Tedesca. LE IMMAGINI
- Il 3 ottobre del 1990, con l'annessione dei territori della Germania dell'Est alla Repubblica Federale Tedesca, finiva formalmente la divisione nata al termine della Seconda guerra mondiale
- Al termine della guerra nel 1945, la Germania, uscita sconfitta dal conflitto, venne divisa in quattro zone di occupazione controllate da Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Russia
- La capitale Berlino divenne simbolo di questa separazione, poiché anch'essa fu divisa in quattro aree di competenza
- Con l'inizio della cosiddetta Guerra Fredda, le aree in mano a Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti formarono la Repubblica Federale Tedesca (1949), che comprendeva anche la zona occidentale della capitale Berlino
- Dall’altro lato, la zona russa e Berlino Est, andarono a formare la Repubblica Democratica Tedesca (DDR). Nel 1961 venne edificato il Muro di Berlino, che divideva materialmente in due l'attuale capitale
- Berlino divenne, così, l'emblema di un mondo contrapposto e diviso in due blocchi: quello occidentale guidato dagli Usa e quello orientale capitanato dall’Unione Sovietica
- Se l'immagine impressa nel ricordo di tutti è la caduta, nel novembre del 1989, del Muro, simbolo della fine della Guerra Fredda, in realtà a formalizzare la fine della divisione tra le due Germanie furono due trattati, firmati 11 mesi dopo quello storico evento
- In questo senso furono decisivi gli Anni '80 e l'avvento di un leader riformista come Gorbaciov in URSS. Già prima della caduta del muro, nell'estate del 1989, l'Ungheria fu il primo Paese del blocco orientale ad aprire i confini a un Paese occidentale: l'Austria
- Il 9 novembre 1989, i telegiornali di tutto il mondo trasmisero i filmati della caduta del muro: si stava concretizzando la fine di un'era
- Di fronte alla mobilitazione dell'opinione pubblica, anche la politica della Repubblica Federale reagì di conseguenza: il 28 novembre del 1989, il cancelliere Helmut Kohl presentò in parlamento un piano di riunificazione in 10 punti
- All'inizio del 1990, il 10 febbraio, Kohl incontrò a Mosca Gorbaciov. Il leader sovietico riconobbe il diritto del popolo tedesco alla riunificazione
- Il 24 aprile lo stesso Kohl mise a punto l’accordo di unione economica e monetaria con Lothar de Maizière, presidente del consiglio della DDR
- Il 12 settembre 1990 a Mosca i ministri degli esteri di USA, URSS, Francia, Gran Bretagna e delle due Germanie firmarono il Trattato '2+4' che pose le basi giuridiche e politiche della riunificazione. La firma del trattato fu il sigillo alla Germania unita, che sancì la fine di una divisione lunga oltre quarant'anni
- I cinque Länder dell’Est vennero così annessi come nuovi stati alla Repubblica Federale Tedesca, dando vita alla Germania che conosciamo oggi