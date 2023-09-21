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Germania, 36 anni fa la storica riunificazione: cosa accadde. FOTO

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Il 3 ottobre del 1990 veniva formalmente posta la fine alla divisione nata al termine della Seconda guerra mondiale, con l'annessione dei territori dell'Est alla Repubblica Federale Tedesca. LE IMMAGINI

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