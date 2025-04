Ucraina, Zelensky: "Nostre truppe anche in regione russa di Belgorod"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe del Paese nella regione russa di Belgorod, sottolineando che le operazioni in quella zona - così come nel Kursk - sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca. "Il comandante in capo Oleksandr Syrsky ha presentato oggi un rapporto separato: il fronte, la nostra presenza nel Kursk e nella regione di Belgorod. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta", ha affermato il capo dello Stato ucraino. Kiev ha avviato la procedura per richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih in cui sono morte 20 persone. "La Russia accetti il cessate il fuoco senza condizioni", ha detto il presidente francese Macron.

