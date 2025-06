Ucraina, Putin a Trump: “Disponibile a colloqui dopo 22 giugno". LIVE

La Casa Bianca ha confermato la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. "Il presidente Putin mi ha chiamato questa mattina per farmi gentilmente gli auguri di compleanno, ma soprattutto per parlare dell’Iran, un Paese che conosce molto bene. Ne abbiamo parlato a lungo - ha dichiarato Trump in una nota - Lui ritiene, come me, che questa guerra tra Israele e Iran debba finire. Al che gli ho spiegato che anche la sua guerra dovrebbe finire".