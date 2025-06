Guerra Russia-Ucraina, cosa è emerso dai colloqui a Istanbul

Su questo punto le posizioni di Russia e Ucraina sono quindi molto distanti. E il quadro non è dei migliori, con il ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov (in foto), che ricorda come soltanto una tregua incondizionata potrà essere "la base per iniziare un negoziato" vero e proprio. Per Mosca bisogna invece procedere diversamente. Due le opzioni date a Kiev per ottenere il cessate il fuoco. La prima prevede il ritiro delle forze ucraine dalle regioni parzialmente occupate dalle truppe russe: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Solo a questo punto si passerebbe quindi al richiesto cessate il fuoco di 30 giorni, ma il ritiro dovrebbe comunque essere completato nei 30 giorni