Dopo l’attacco al Venezuela, Donald Trump non si è trattenuto dall’aggredire verbalmente altri due Paesi americani. “La Colombia è governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo, l'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha minacciato il presidente Usa riferendosi a Gustavo Petro, reo ai suoi occhi di guidare un Paese che esporta cocaina negli States. Nei giorni successivi però Trump ha parlato con il presidente della Colombia: "È stato un onore parlare con il presidente della Colombia, che mi ha chiamato per spiegare la situazione relativa alla droga e altri disaccordi che avevamo. Ho apprezzato la sua chiamata e il suo tono, e non vedo l'ora di incontrarlo in futuro”, ha riferito il tycoon, dopo una - almeno apparente - telefonata chiarificatrice. Trump però non si era fermato qui: "Dobbiamo fare qualcosa anche con il Messico, il Messico deve darsi una regolata", aveva detto pur elogiando la presidente Claudia Sheinbaum ma rammaricandosi che abbia rifiutato le sue ripetute offerte di truppe per sgominare i cartelli della droga. Dura la replica della collega: "Il Messico crede fermamente che l'America non appartenga a una dottrina o a una potenza. Il continente americano appartiene al popolo di ciascuno dei Paesi che lo compongono".