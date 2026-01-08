Crisi Venezuela, Caracas denuncia “100 morti in attacco per catturare Maduro". LIVE
Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello che sottolinea come il presidente venezuelano destituito e la moglie, Cilia Flores, sono rimasti feriti nel corso del blitz americano del 3 gennaio a Caracas.. Nuovo blitz delle forze militari degli Stati Uniti che hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa, la Marinera, dopo un inseguimento di oltre due settimane attraverso l'Atlantico. Ira di Mosca che parla di abbordaggio “illegale”
in evidenza
L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello. Il presidente venezuelano destituito e la moglie, Cilia Flores, sono rimasti feriti nel corso del blitz americano del 3 gennaio a Caracas. Nuovo blitz delle forze militari degli Stati Uniti che hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa, la Marinera, dopo un inseguimento di oltre due settimane attraverso l'Atlantico. Fino a pochi giorni fa la nave era chiamata Bella-1 ed è stata intercettata nelle acque tra la Scozia e l'Islanda “per violazioni delle sanzioni statunitensi” in riferimento al presunto trasporto di greggio venezuelano e iraniano. Ira di Mosca che parla di abbordaggio “illegale” e denuncia la violazione della Convenzione dell'Onu sulle leggi del mare del 1982. Fermata dagli Usa nel Mar dei Caraibi anche un'altra petroliera, la M/T Sophia, legata a Caracas.
Gli approfondimenti:
- Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas: cosa sappiamo
- Venezuela, Tajani: seguiamo situazione, presidente Meloni è informata
- Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas
- Venezuela, 4 mesi di escalation con gli Usa: le tappe
- Nicolás Maduro, chi è il delfino di Chavez alla guida del Venezuela dal 2013
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cuba, resti di militari morti in Venezuela non rimpatriabili
Le autorità cubane hanno informato i familiari di Adriel Adrián Socarrás Tamayo, capitano del Ministero dell'Interno morto in Venezuela, che non sarà possibile rimpatriare né consegnare i suoi resti a causa della "situazione di guerra" a Caracas. Il militare, 32 anni, figura tra i 32 cittadini cubani uccisi negli scontri legati alla cattura di Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio scorso. Secondo fonti militari e funzionari del Partito comunista del municipio di Yara, nella provincia di Granma, l'impossibilità di riportare la salma sarebbe dovuta a limitazioni operative negli aeroporti e al contesto bellico riporta il sito all news cubano indipendente Cibercuba. I familiari denunciano tuttavia l'assenza di informazioni chiare sia sulle circostanze della morte sia sull'effettiva disponibilità del corpo. "Nessuno ci ha detto: il corpo lo abbiamo", ha riferito un parente a Martí Noticias. Il comandante dell'unità ha confermato che il capitano faceva parte del cordone di sicurezza di Maduro ed è morto "tiro a tiro". L'Avana ha reso pubblici nomi e fotografie dei 32 caduti, riconoscendo per la prima volta la presenza militare cubana in Venezuela e proclamando il lutto nazionale il 5 ed il 6 gennaio scorsi.
"Movimenti insoliti" nel carcere delle torture El Helicoide
"Movimenti insoliti" e uno smantellamento di uffici sono stati segnalati nella sede di El Helicoide, uno dei principali centri di detenzione di Caracas, noto per le torture e sede del Sebin, l'intelligence venezuelana. Lo riporta il media all news Versión Final citando il giornalista Jesús Medina Ezaine, secondo il quale sarebbe in corso un'operazione condotta in modo discreto su ordine diretto del Palazzo di Miraflores. L'indicazione sarebbe stata impartita al generale Rubén Santiago, direttore della Polizia nazionale bolivariana e responsabile della custodia del complesso. . L'operazione comprende il trasferimento di oltre venti veicoli con l'ausilio di gru e il progressivo sgombero di diverse aree ancora operative, incluse alcune collegate a corpi investigativi. Non è stato possibile ottenere immagini delle operazioni a causa delle rigide misure di sicurezza e del sistema di sorveglianza totale che circonda l'area. Al momento non vi è conferma ufficiale su eventuali trasferimenti o liberazioni dei detenuti e, secondo il giornalista Alejandro Hernández, direttore del portale La Gran Aldea, i traslochi riguarderebbero solo gli uffici della Polizia nazionale bolivariana e non le aree del complesso in cui sono detenuti i prigionieri politici.
Delcy Rodriguez denuncia 'macchia' nei rapporti con Usa
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciato l'esistenza di una "macchia" senza precedenti nelle relazioni con gli Stati Uniti dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio da parte dell'esercito americano. L'affermazione è stata pronunciata mercoledì sera durante una cerimonia ufficiale a Caracas. "Per quanto riguarda Venezuela e Stati Uniti, la prima cosa da dire è che c'è una macchia nelle nostre relazioni che non era mai esistita nella nostra storia", ha dichiarato Rodríguez, già vicepresidente e insediata lunedì come presidente ad interim. La dirigente ha sottolineato che Caracas non rifiuta il dialogo internazionale, ricordando che il 27% delle esportazioni venezuelane ha come destinazione gli Usa, all'interno di un commercio concentrato su pochi Paesi. Rodríguez ha ribadito che il Venezuela "non è in guerra", ma è "un Paese di pace aggredito da una potenza nucleare", assicurando che la linea del governo resterà quella della diversificazione dei mercati e della resistenza a ogni forma di pressione economica.
Financial Times, Big petrolio Usa vogliono garanzie da Trump per il Venezuela
Le società petrolifere americane vogliono "garanzie serie" da Washington prima di investire in Venezuela. Secondo quanto riportato dal Financial Times, le big del greggio hanno incontrato nelle ultime ore alcuni funzionari dell'amministrazione in vista dell'incontro alla Casa Bianca di venerdì. A loro hanno chiesto forti garanzie legali e finanziarie. Chevron, l'unica big già presente in Venezuela, è nel frattempo in trattative con l'amministrazione per una possibile estensione della sua licenza speciale per operare nel Paese.
100 morti nell'attacco Usa per catturare Maduro
L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello. "Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti - ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. L'attacco contro il nostro Paese è stato terribile".
Maduro e la moglie feriti durante la cattura
Il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti nel corso del blitz americano del 3 gennaio a Caracas. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello. "Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo - ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. Il compagno Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente si stanno riprendendo dalle ferite".