Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?
Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso
- Gli Stati Uniti hanno bisogno di accesso totale al petrolio e ad altre risorse in Venezuela, ha detto oggi il presidente Donald Trump. Le grandi compagnie statunitensi, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca, "spenderanno miliardi di dollari, ripareranno le infrastrutture petrolifere gravemente danneggiate, e inizieranno a generare profitti per il Paese".
- Che il tema del petrolio fosse strettamente legato all’operazione condotta dagli Usa a Caracas è stato chiaro fin da subito: fa parte del 90% delle entrate totali del Paese. Il Venezuela però ha anche altre risorse che mancano delle necessarie infrastrutture ed è il motivo per cui i giacimenti ci sono ma le potenzialità future si vedranno nel tempo.
- Gli Stati Uniti importano in ogni caso grandi quantità di petrolio, come mostra il grafico sull’andamento dal 1973 al 2022 che evidenzia un piccol oltre i 10mila barili al giorno nel 2004.
- Tuttavia gli Stati Uniti dispongono di petrolio, allora perché lo importano? La risposta è che quello che producono gli Usa è il cosiddetto petrolio “leggero”, di qualità e densità leggere: una produzione comunque in aumento.
- La grafica qui sopra mostra le diverse densità del petrolio: quello “leggero” è quello più prodotto dagli Stati Uniti.
- Gli Stati Uniti hanno bisogno di petrolio più denso per far lavorare le loro raffinerie che si trovano in California, nel Sud del Paese e a Nord, vicino al Canada.
- Ma perché gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio più denso? Perché è quello che viene raffinato per produrre la benzina.
- Il petrolio denso che serve agli Usa viene prodotto in Russia, Venezuela e Canada: da quest’ultimo gli Stati Uniti già lo importano.
- Il Paese che ha le maggiori riserve di petrolio denso è il Venezuela: tuttavia ha raffinerie vetuste che non lo raffinano e lo usa a scopo politico fornendolo a nazioni come Arabia Saudita e Iran.