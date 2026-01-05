 Usa-Venezuela, l'importanza strategica del petrolio: perché le riserve di Maduro servono a Trump | Sky TG24
Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Economia fotogallery
9 foto
Getty/Sky TG24

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Economia

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello...

9 foto

