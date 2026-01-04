Introduzione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato la dottrina Monroe per giustificare l'attacco portato avanti in Venezuela, che il 3 gennaio ha visto la cattura del presidente Nicolás Maduro, trasportato a New York e incriminato con le accuse di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Usa.

Trump ha anche annunciato che Washington sarà "fortemente coinvolta nell'industria petrolifera del Venezuela", tra le più grandi riserve petrolifere del pianeta, e che gestirà il Paese fino a quando potremo farlo", in attesa di una transizione "sicura". Il tycoon promette di "riaffermare e far rispettare” la dottrina Monroe “per ripristinare la preminenza americana nell'emisfero occidentale e per proteggere il Paese", come si legge nella sua nuova National Security Strategy all'insegna dell'America First. Ma cosa prevede la citata dottrina?