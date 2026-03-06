Da parte sua l’Iran ha risposto all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele prendendo di mira non solo Tel Aviv e gli asset militari di Washington, ma anche allargando il conflitto agli altri Paesi del Golfo: Emirati Arabi, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Bahrein e Qatar sono stati tutti a vari livelli coinvolti, mentre le forze di Teheran si sono impegnate a tenere chiuso al traffico marittimo lo stretto di Hormuz, cruciale per le esportazioni di gas e petrolio. Le ragioni di questa tattica, secondo gli analisti, sarebbero quelle di fare pressione sui Paesi del Golfo - molti in ottimi rapporti con gli Stati Uniti - affinché questi spingano per una rapida fine del conflitto.

