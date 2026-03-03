L’Iran ha risposto all’operazione di Usa e Israele colpendo diversi Paesi sul Golfo. "La sorpresa più grande", l'ha definita il presidente statunitense Donald Trump. Nelle prime 48 ore di guerra, i numeri della risposta iraniana sono impressionanti: sugli Emirati sono stati lanciati 174 missili e 689 droni; contro il Qatar 65 missili e 12 droni; in Bahrein 45 missili e 9 droni; sul Kuwait 97 missili e 283 droni. In buona parte sono stati intercettati, ma ne bastano alcune decine per fare danni seri.

Numeri di Sky TG24