Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ieri sera ha detto: "Quando ci saranno i risultato dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire”. In queste ore tra Palazzo Chigi e Mef vige dunque la massima cautela, pur riconoscendo il valore politico dell'apertura di Bruxelles. Ma si invita ad aspettare di leggere come sarà scritta la proposta. L’ufficializzazione della proposta della Commissione non è che un passaggio, cui seguiranno altri step fino all'Ecofin e poi al Consiglio europeo di giugno. In parallelo, sul fronte interno è atteso per domani in Cdm il nuovo decreto legge che dovrebbe archiviare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli attraverso dei voucher per sostenere le spese energetiche (non solo la benzina ma, probabilmente, anche le bollette). Sul piatto per il momento ci sarebbero circa 500 milioni.

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