Patto di stabilità e crescita, cos'è e quali sono le regole

Qualora i calcoli non tornino e la situazione sia grave, è possibile attivare la procedura per deficit eccessivo, che nonostante il nome si applica anche ai casi di debito eccessivo. Se parte la procedura, lo Stato coinvolto deve adottare politiche economiche che risistemino i conti, dal taglio della spesa pubblica all’aumento della tassazione per avere più entrate e meno uscite. Se non succede, scattano le sanzioni. In realtà è molto raro che succeda, perché si è sempre preferito negoziare o comunque lasciare spazi di manovra più ampi che quelli previsti sulla carta: a oggi è più che altro una leva politica e di pressione.