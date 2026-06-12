Pensioni, a chi spetta l'esenzione totale Irpef e come fare domanda all'InpsEconomia
Introduzione
L'Inps ha pubblicato il messaggio 1943/2026, con il quale ha reso note le istruzioni operative per richiedere l'esenzione dall'Irpef su tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. La misura recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza e amplia la portata del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Da quando decorre
La novità più rilevante riguarda l'estensione dell'agevolazione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dagli aventi diritto. A partire dall'anno d'imposta 2026, infatti, l'esenzione dall'Irpef non sarà più limitata alle pensioni direttamente collegate all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma interesserà l'intero insieme delle prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all'interpretazione adottata in passato e che amplia sensibilmente la platea dei benefici riconosciuti.
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La domanda è obbligatoria
L'applicazione dell'esenzione non avverrà in modo automatico. Gli interessati dovranno infatti presentare una specifica richiesta all'Inps per ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale. L'Istituto precisa che, nelle more dell'aggiornamento delle procedure informatiche dedicate alle nuove pensioni, è già disponibile una modalità transitoria valida per tutti i trattamenti pensionistici. La domanda da utilizzare è quella denominata "Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere". L'istanza può essere inoltrata direttamente attraverso il portale dell'Inps, accedendo con credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta d'Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato, che possono assistere gratuitamente il cittadino nella compilazione e nell'invio della pratica.
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Cosa porre all’interno della richiesta
Ma cosa andrà riportato nella domanda? All'interno della richiesta andrà dichiarato, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dal Dpr n. 445 del 2000, di essere titolare dello status di vittima del dovere, soggetto equiparato oppure familiare superstite avente diritto. Sarà inoltre necessario indicare gli estremi del decreto o del provvedimento amministrativo che ha riconosciuto tale condizione. Una volta acquisita la domanda, l'Inps effettuerà le verifiche necessarie attraverso controlli d'ufficio e tramite la collaborazione con le amministrazioni e gli enti che detengono la relativa documentazione.
Esenzione estesa a tutte le pensioni
Il nuovo orientamento adottato dall'Inps rappresenta uno degli aspetti più importanti dell'intervento. Dal 2026, infatti, l'esenzione dall'Irpef interesserà tutti i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto agli aventi diritto, indipendentemente dalla loro origine. Rientrano nel beneficio sia le pensioni di nuova liquidazione sia quelle già in pagamento. L'agevolazione si applica inoltre anche alle prestazioni determinate attraverso gli istituti del cumulo, della totalizzazione o del computo nella Gestione separata. In sostanza, il requisito determinante non sarà più il collegamento tra la pensione e l'evento che ha causato il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma la titolarità stessa di tale status.
Cosa cambia per i superstiti
Particolare attenzione viene dedicata ai familiari superstiti delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati. Anche per loro l'Inps chiarisce che il beneficio fiscale può estendersi oltre il singolo trattamento pensionistico. Nel caso in cui una pensione diretta si trasformi in pensione di reversibilità, l'esenzione dall'Irpef continuerà a trovare applicazione. Non solo: il beneficio potrà infatti essere riconosciuto anche su altre pensioni dirette eventualmente percepite o maturate successivamente dal familiare superstite, purché continuino a sussistere i requisiti previsti dalla legge per mantenere il diritto alla pensione di reversibilità. Si tratta di un chiarimento rilevante per il coniuge superstite. Se quest'ultimo conserva i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare della pensione ai superstiti derivante dalla posizione della vittima del dovere, l'esenzione fiscale potrà estendersi anche agli ulteriori trattamenti pensionistici eventualmente liquidati in suo favore nel corso del tempo.
Le regole previste per gli orfani
Una disciplina specifica riguarda gli orfani delle vittime del dovere o dei soggetti equiparati. In questi casi l'esenzione dall'Irpef si applica al trattamento pensionistico ai superstiti riconosciuto in loro favore e continua a operare per tutto il periodo in cui sussistono le condizioni previste dalla legge. Il beneficio è normalmente riconosciuto fino al raggiungimento della maggiore età. Tuttavia, nel caso in cui l'orfano frequenti un corso universitario, la tutela può essere mantenuta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. La normativa prevede inoltre una protezione ancora più ampia per gli orfani riconosciuti inabili al lavoro, per i quali il beneficio può proseguire anche oltre tale limite anagrafico. L'Inps precisa però che l'esenzione non può essere mantenuta indefinitamente in ogni circostanza. Se l'orfano matura un autonomo diritto a una pensione diretta, ad esempio una pensione di vecchiaia o una pensione anticipata, viene meno il presupposto che giustifica l'applicazione dell'agevolazione fiscale. In quel momento, infatti, il soggetto non è più titolare del trattamento pensionistico in qualità di superstite di una vittima del dovere e il beneficio non può più essere riconosciuto.
Ricorsi amministrativi e pratiche pendenti
Le nuove indicazioni fornite dall'Istituto hanno effetti anche sul contenzioso ancora aperto. L'Inps ha infatti invitato le proprie strutture territoriali a riesaminare i ricorsi amministrativi pendenti e a procedere alla loro definizione in autotutela quando risultino soddisfatti i requisiti previsti dalle nuove disposizioni. La definizione favorevole del ricorso produrrà effetti equivalenti alla presentazione della domanda di ricostituzione necessaria per ottenere il riconoscimento dell'esenzione fiscale dal 2026. Si tratta di una misura che punta a semplificare le procedure e a ridurre il numero di controversie ancora in corso tra cittadini e amministrazione.
Per gli arretrati rivolgersi al Fisco
L'Inps ricorda infine che la defiscalizzazione dei trattamenti pensionistici decorrerà esclusivamente dall'anno d'imposta 2026. Le nuove regole non comporteranno quindi un rimborso automatico delle imposte eventualmente versate negli anni precedenti. Per ottenere il recupero delle somme relative ai periodi d'imposta antecedenti al 2026 sarà necessario seguire una procedura diversa. Gli interessati dovranno infatti presentare una specifica istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate. Sarà dunque l'amministrazione finanziaria a valutare le richieste di rimborso relative alle annualità pregresse, mentre l'Inps applicherà il beneficio fiscale soltanto a partire dal nuovo anno d'imposta.
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