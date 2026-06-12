Ma cosa andrà riportato nella domanda? All'interno della richiesta andrà dichiarato, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dal Dpr n. 445 del 2000, di essere titolare dello status di vittima del dovere, soggetto equiparato oppure familiare superstite avente diritto. Sarà inoltre necessario indicare gli estremi del decreto o del provvedimento amministrativo che ha riconosciuto tale condizione. Una volta acquisita la domanda, l'Inps effettuerà le verifiche necessarie attraverso controlli d'ufficio e tramite la collaborazione con le amministrazioni e gli enti che detengono la relativa documentazione.