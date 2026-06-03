Poi ci sono i rimborsi Irpef, che – se presenti - spettano anche ai pensionati, esattamente come a tutti i contribuenti. Le tempistiche sono però leggermente diverse. Se i lavoratori che trasmettono il proprio modello 730 appena possibile potrebbero ricevere gli eventuali accrediti spettanti già con la busta paga di luglio, i pensionati di solito devono invece aspettare quantomeno il cedolino del mese di agosto, se non quello di settembre. La data effettiva dell’erogazione non è quindi fissa, perché varia in considerazione del momento in cui viene inviata la dichiarazione dei redditi e dunque della successiva elaborazione da parte dell’ente previdenziale.

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