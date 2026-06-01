Pagamenti Inps giugno 2026, le date da segnare sul calendario

Nel cedolino delle pensioni di giugno 2026 sono previsti aumenti e arretrati per alcune categorie di grandi invalidi per servizio, come stabilito dall’ultima Legge di Bilancio. Gli incrementi riguardano chi percepisce assegni legati a gravi invalidità riconosciute durante il servizio militare o attività assimilate: per le categorie di invalidità più elevate l’importo mensile salirà da 878 a 1.000 euro, con un aumento di 122 euro al mese e arretrati da gennaio pari a circa 610 euro; per la fascia media, invece, l’assegno passerà da 439 a 500 euro, con 305 euro circa di arretrati. L’accredito avverrà automaticamente senza necessità di domanda e sarà visibile direttamente nel cedolino Inps di giugno. I pagamenti partiranno dal 1° giugno per chi riceve la pensione su conto corrente, mentre per i ritiri in contanti negli uffici postali sarà seguito il consueto calendario alfabetico.