Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Ferie brevi e low cost, il caro carburanti incide sul Ponte del 2 giugno

Economia
©Ansa

Introduzione

Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale stanno modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e riducono le spese per i ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante si avvertono già sul Ponte del 2 giugno, con un pieno di diesel che costa 22 euro in più rispetto allo scorso anno. A delineare un quadro di vacanza più contenuto e improntato sul risparmio e la prudenza sono le principali associazioni dei consumatori italiani. Vediamo i loro dati. 

Quello che devi sapere

Carburanti in forte aumento

Secondo il Codacons, confrontando i listini dei carburanti con quelli in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, la benzina costa in media il 15,4% in più rispetto al 2025, mentre il gasolio registra un incremento addirittura del 27,5%. Questo si traduce in una spesa di 13 euro in più per un pieno di benzina rispetto al ponte del 2 giugno del 2025, mentre un pieno di diesel costa addirittura 22 euro in più. Ipotizzando una media di un pieno ad autovettura, e considerato il parco auto italiano (circa il 40% alimentato a gasolio, il 41,4% a benzina), il costo complessivo di rifornimenti per chi si sposterà in auto raggiunge la cifra di 640 milioni di euro.

 

Leggi anche: Prezzo gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto sulle accise: ecco di quanto aumenta

1/6

Rincaro alloggi e trasporti

Per Assoutenti i listini di alberghi e motel risultano in aumento del 3,5% su anno, mentre villaggi vacanze, e campeggi costano il 5,4% in più. Per un pacchetto vacanza tutto compreso, la crescita dei prezzi è del 3,7%, mentre i traghetti rincarano di quasi il 6% a causa del carburante alle stelle; per i treni gli aumenti sono del 0,8%, bus e pullman +1,2%, noleggio mezzi e sharing +1,4%. In controtendenza, l'aereo. La minore domanda di viaggi all'estero legata all'emergenza jet-fuel e alla possibilità di vedersi cancellato il volo ha portato a una forte riduzione delle tariffe aeree, che scendono in media del 3,4% rispetto allo scorso anno, con punte del -13,5% per i voli nazionali.

2/6
pubblicità

Ferie più corte

Una ricerca dell'Istituto Piepoli per l'Udicon indica che il 31% degli intervistati ridurrà la durata delle ferie. Tra questi, il 45% indica come causa principale la minore disponibilità economica familiare, mentre il 21% accusa l'aumento dei costi di viaggio e il 13% i rincari degli alloggi. Il quadro conferma una tendenza a vacanze più brevi e misurate in base alle risorse disponibili.

3/6

Scelte di viaggio condizionate da costi e geopolitica

In risposta ai costi maggiorati, la maggior parte degli italiani opterà per mete nazionali (59%) o europee (24%), anche a causa delle tensioni geopolitiche. Circa 6,1 milioni di italiani - il 12% del campione considerato da Udicon - avrebbero annullato le vacanze programmate per questa estate a causa di guerre e instabilità. Una percentuale simile (11%, altri 5,5 milioni di individui) ha visto cancellato il proprio volo per le stesse ragioni e per il caro carburanti. Ne risulta che più della metà degli italiani non prenderà un aereo, ma si sposterà in automobile (51%) o in treno (18%). Nel complesso, il contesto internazionale, tra guerre e prezzi dei carburanti, influenza le scelte estive del 62% degli italiani.

4/6
pubblicità

Come non rinunciare alle vacanze

Le soluzioni per continuare ad andare in vacanza, mantenendo un occhio di riguardo al portafoglio, sono disparate. Per contenere le spese, il 31% degli intervistati sceglie soluzioni di alloggio più economiche, il 27% sceglie destinazioni più vicine, il 23% risparmia al ristorante e riduce le attività, il 19% viaggia in bassa stagione e il 18% riduce il periodo di permanenza. Quando è costretto a una scelta, il 29% degli italiani si accontenta di una vacanza più breve, senza abbassare i propri standard di comfort, mentre il 28% preferisce rinunciare a qualche comodità, avendo più giorni a disposizione.

5/6

I prodotti più colpiti

L'Unione nazionale consumatori è andata nel dettaglio degli aumenti dei prezzi e ha individuato una top 20 dei prodotti più aumentati da quando è iniziata la guerra in Iran. Otto voci sono direttamente legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz (carburanti e costi energetici), sette voci riguardano frutta e verdura, e dipendono dal rialzo dei costi di trasporto e dell'energia.

 

Leggi anche: Guerra in Iran, la top 20 dei rincari da febbraio: gasolio da riscaldamento al primo posto

6/6
pubblicità

Leggi anche

Economia

Carburanti, potrebbe saltare taglio accise. Quanto costano adesso?

Economia

Casa, cosa si può comprare con 200mila euro nelle grandi città?

Economia

Dichiarazione redditi, le tariffe di CAF, patronati e commercialisti

Economia

Btp Italia Sì 2026, dalle cedole al premio finale: domande e risposte

Economia

Bonus idrico in Sardegna, domande in scadenza l'1 giugno: cosa sapere