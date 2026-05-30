A livello nazionale, invece, il bonus acqua è indirizzato ai nuclei con indicatore Isee non superiore a 9.796 euro, cifra elevata a 20mila nel caso tra i componenti ci siano almeno 4 figli a carico. Il contributo può essere cumulato con il bonus elettrico e gas e spetta sia agli utenti titolari di fornitura tramite acquedotto sia coloro che utilizzano nell'abitazione di residenza una fornitura intestata ad utenza condominiale.