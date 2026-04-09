Bonus bollette 2026 da 115 euro, quando arriva e come riceverlo

L'Arera ha chiarito che i destinatari non devono presentare domanda. Il contributo “sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico”. Per chi ha diritto lo sconto si applicherà direttamente sulle bollette e sarà visibile "nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento (19 marzo)".