Molto critico è ad esempio il MoVimento Cinque Stelle. "Il pallottoliere agitato da Meloni sul decreto bollette è una colossale presa in giro. Il bonus per le famiglie più fragili, infatti, è stato vergognosamente tagliato di 85 euro, passando dai 200 stabiliti dal decreto di un anno fa agli attuali 115. Quest'ultima cifra si sommerà al bonus sociale ordinario, quello previsto entro limiti Isee di 9.796 euro per famiglie fino a 3 figli e 20 mila euro con 4 figli a carico. Ma questo bonus sociale ordinario, uno sconto automatico gestito da Arera, non arriva mai a 200 euro, se non nei casi delle famiglie più numerose. Insomma, i 315 euro di cui parla Meloni non esistono, sono il frutto della più ingannevole propaganda manipolativa. Altra presa in giro è la norma che dice di voler tagliare la bolletta rimborsando il costo degli Ets ai produttori termoelettrici. Per prima cosa è una norma che nasce congelata, perché bisogna aspettare il placet europeo. In secondo luogo lo sconto ai produttori viene pagato in bolletta da tutti i consumatori. Insomma, uno sconto a monte e un aggravio a valle, nella speranza che il saldo finale sorrida ai consumatori", hanno scritto negli scorsi giorni in una nota i parlamentari del M5s delle commissioni Bilancio, Finanze, Attività produttive e Ambiente di Camera e Senato.