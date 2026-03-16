Intanto le conseguenze del conflitto in Medio Oriente e l'impennata dei prezzi del petrolio si fanno sentire anche sulle compagnie aeree internazionali: nei giorni scorsi sono stati annunciati infatti aumento dei biglietti, con un rincaro della componente carburante. Per esempio Cathay Pacific ha reso noto che raddoppierà il supplemento sulla maggior parte delle sue rotte. La compagnia ha pubblicato un elenco dettagliato delle rotte interessate in un comunicato. Mentre Aerolineas Argentinas ha annunciato che applicherà temporaneamente un supplemento carburante sui biglietti per i voli nazionali e internazionali, che varierà da 10 a 50 dollari a tratta. E anche Qantas e Air India hanno programmato un aumento delle tariffe per tenere conto dell'impennata delle quotazioni.