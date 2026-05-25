Secondo i parametri forniti da Tabarelli, il 21 maggio in Italia i prezzi del gasolio diesel erano 14 centesimi più bassi della Francia, 1 centesimo più alti della Germania, 30 centesimi più bassi dell'Olanda e 30 centesimi più cari della Spagna. E rispetto alle misure prese dagli altri Paesi, sempre secondo l'analisi di Nomisma Energia, "la Spagna ha scelto di tagliare al massimo, dal 21 marzo, le tasse riducendo sia le accise che l'Iva, mentre, al contrario la Francia le tiene alte. La Germania ha adottato riduzioni simili a quelle dell'Italia, fino ad oggi". "Abbiamo una crisi in corso e la riduzione dei prezzi sui carburanti è un incentivo a consumare, contrario - spiega Tabarelli - alla prospettiva di scarsità".

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