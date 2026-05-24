La nuova disciplina, prevista dalla legge 203 del 2024, consente un allungamento dei tempi per il pagamento delle rate da parte di soggetti che hanno debiti contributivi pendenti nei confronti dell’ente e versano in una situazione di momentanea difficoltà economico-finanziaria. Come spiega l’Inps scopo primario è quello di "favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva".

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