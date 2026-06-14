Nel complesso, le stime del Centro Studi Turistici indicano per giugno oltre 19 milioni di arrivi e circa 67,1 milioni di presenze, con incrementi rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Alla crescita contribuisce anche la componente internazionale, per la quale sono previste circa 39,8 milioni di presenze e poco più di 11 milioni di arrivi. La domanda straniera continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, con il 59,3% del totale, mentre quella italiana si attesterà al 40,7%. Numeri che confermano la solidità del turismo nazionale e internazionale, pur in un contesto caratterizzato da rincari e incertezze geopolitiche, e che delineano un'estate segnata da soggiorni più prudenti, vacanze spesso più brevi e una crescente attenzione verso le destinazioni italiane e le esperienze legate al territorio.

Per approfondire: Estate 2026, dove risparmiare sui viaggi? Le 10 mete più economiche in Europa. CLASSIFICA