Vacanze, almeno un giorno di ferie per 36 milioni di italiani: ecco le mete scelteEconomia
Introduzione
Con la conclusione dell'anno scolastico e l'arrivo dei primi weekend estivi, entra nel vivo la stagione delle vacanze 2026. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, saranno circa 36 milioni gli italiani che durante l'estate si concederanno almeno un giorno di ferie. Ma cresce l'attenzione per i costi, con una forte preferenza per le destinazioni nazionali, dovuta sia ai rincari sia alle tensioni internazionali.
Quello che devi sapere
I dati
A confermare la vivacità del settore sono anche le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Nel solo mese di giugno sono attese circa 27,2 milioni di presenze di turisti italiani, in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli arrivi domestici nelle strutture ricettive, dagli alberghi agli affitti brevi, dovrebbero sfiorare gli 8 milioni, con una crescita dello 0,6% su base annua.
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Vacanze più brevi
La durata media delle ferie sarà di circa 10 giorni, ma con differenze significative tra le varie categorie di viaggiatori. Secondo Coldiretti/Ixè, il 28% di chi partirà trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra quattro giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà una vacanza tra una e due settimane. Il 15% si limiterà invece a un massimo di tre giorni, mentre solo l'1% potrà permettersi una pausa superiore a un mese.
Anche le rilevazioni dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) evidenziano una tendenza alla riduzione dei soggiorni. Secondo le prime stime dell'Onf, infatti, soltanto il 44% degli italiani andrà in vacanza e, tra questi, il 54,8% sceglierà soggiorni brevi, compresi tra tre e cinque giorni, privilegiando spesso l'ospitalità di amici e parenti per contenere la spesa.
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Italia protagonista
Il mare si conferma la meta estiva preferita dagli italiani, davanti a montagna, campagna e città d'arte. Per quanto riguarda le sistemazioni, prevalgono alberghi e bed & breakfast, seguiti dalle seconde case e dalle abitazioni di parenti e amici. La scelta di restare in Italia appare sempre più diffusa. Oltre l'84% dei vacanzieri trascorrerà infatti le ferie entro i confini nazionali. Secondo Coldiretti/Ixè, circa sette milioni di italiani hanno rinunciato ai viaggi all'estero per riprogrammare le vacanze nel nostro Paese, contribuendo alla riscoperta del turismo di prossimità.
L'effetto di rincari e guerre
Alla base di questa scelta ci sono soprattutto motivazioni economiche. Il 77% di chi ha rinunciato alle mete internazionali indica come causa principale il caro-prezzi, a partire dall'aumento del costo dei voli, dell'energia e delle altre spese legate ai viaggi. Un ulteriore 18% si dichiara invece preoccupato dagli sviluppi della situazione internazionale e dai conflitti in corso, che rendono meno attrattive diverse destinazioni estere, in particolare nell'area mediorientale. Il restante 5% richiama altre ragioni. Anche Federconsumatori sottolinea come la vacanza stia diventando sempre più difficile da sostenere per molte famiglie. I continui aumenti di carburanti, energia e servizi incidono infatti sul budget disponibile e spingono molti italiani a ridurre la durata del soggiorno o a scegliere soluzioni più economiche.
Quanto costano le ferie
Il monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori mostra come una settimana di vacanza continui a rappresentare una voce di spesa importante. Per una famiglia composta da due adulti e due bambini, un soggiorno di sette giorni in una località balneare richiederà mediamente 6.734 euro, il 3% in più rispetto allo scorso anno. Anche la montagna registra costi elevati: per una settimana di vacanza una famiglia di quattro persone spenderà circa 4.914 euro, con un aumento del 2,8% rispetto al 2025. Chi sceglie una crociera dovrà invece mettere in conto una spesa media di 6.616 euro, sulla quale incidono in modo significativo extra, pacchetti aggiuntivi e consumazioni a bordo. A crescere sono anche i costi degli spostamenti. Nelle aree di servizio autostradali, panini, bibite, gelati e caffè registrano rincari medi del 5,4%, con prezzi spesso molto superiori a quelli praticati nei normali esercizi commerciali.
Agriturismi e turismo esperienziale
La riscoperta del territorio favorisce anche l'agriturismo, che continua a rafforzare il proprio appeal grazie a una rete di oltre 26 mila strutture distribuite lungo la Penisola. Secondo Campagna Amica e Terranostra, a trainare il settore è soprattutto la domanda di esperienze autentiche che uniscono ospitalità, natura e tradizioni locali. L'enoturismo resta l'attività più apprezzata, ma cresce anche l'interesse per birraturismo, oleoturismo e percorsi dedicati ai formaggi e alle altre eccellenze agroalimentari. In questo periodo gli ospiti possono inoltre partecipare ad attività stagionali come la trebbiatura del grano o la raccolta della frutta, vivendo un contatto diretto con il mondo agricolo.
Le prospettive del settore
Nel complesso, le stime del Centro Studi Turistici indicano per giugno oltre 19 milioni di arrivi e circa 67,1 milioni di presenze, con incrementi rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Alla crescita contribuisce anche la componente internazionale, per la quale sono previste circa 39,8 milioni di presenze e poco più di 11 milioni di arrivi. La domanda straniera continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, con il 59,3% del totale, mentre quella italiana si attesterà al 40,7%. Numeri che confermano la solidità del turismo nazionale e internazionale, pur in un contesto caratterizzato da rincari e incertezze geopolitiche, e che delineano un'estate segnata da soggiorni più prudenti, vacanze spesso più brevi e una crescente attenzione verso le destinazioni italiane e le esperienze legate al territorio.
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