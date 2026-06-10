La componente che incide maggiormente sul budget resta il pernottamento. In media gli hotel presentano tariffe superiori di circa il 15% rispetto ai bed & breakfast, anche se le differenze cambiano da località a località. A L’Aquila, Lecce e Pila il divario tra le due tipologie di strutture è particolarmente marcato. Al contrario, a Rimini, Jesolo e Livigno i prezzi degli hotel risultano addirittura inferiori a quelli dei B&B. Rispetto al 2025, le tariffe alberghiere mostrano una riduzione media del 7%, mentre quelle dei bed & breakfast registrano un incremento del 17%. Osservando invece l’evoluzione degli ultimi cinque anni, il costo degli alloggi è aumentato complessivamente del 15%, con rincari del 12% per gli hotel e del 17% per i B&B. L’incremento più marcato si osserva nelle località di montagna, dove in cinque anni i prezzi degli hotel sono cresciuti del 32% e quelli dei B&B addirittura del 67%. Nelle destinazioni marine, invece, il trend appare opposto, con valori in diminuzione per entrambe le tipologie di struttura, mentre nelle città d’arte i prezzi risultano sostanzialmente stabili.

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