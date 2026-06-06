 Estate 2026, dove andare: 7 mete insolite vicine all'Italia. I consigli di Skyscanner | Sky TG24
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Vacanze, 7 mete insolite per l’estate vicine all’Italia: i consigli di Skyscanner

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Dal Mediterraneo all'Atlantico, dalle Cicladi alle Canarie. Il motore di ricerca di voli ha selezionato sette località per chi preferisce luoghi più tranquilli a quelli più gettonati, oppure che al relax in spiaggia vuole aggiungere qualche altra attività. Ecco quali sono i posti selezionati

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