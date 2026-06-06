Vacanze, 7 mete insolite per l’estate vicine all’Italia: i consigli di Skyscanner
Dal Mediterraneo all'Atlantico, dalle Cicladi alle Canarie. Il motore di ricerca di voli ha selezionato sette località per chi preferisce luoghi più tranquilli a quelli più gettonati, oppure che al relax in spiaggia vuole aggiungere qualche altra attività. Ecco quali sono i posti selezionati
- Dall’Adriatico alle Cicladi, passando per le Canarie, l’Atlantico e i Paesi Bassi. Isole più tranquille di quelle più gettonate, paesaggi vulcanici e città con immense spiagge dove rilassarsi. Per l’estate 2026 Skyscanner ha selezionato sette mete insolite da visitare, tutte facilmente raggiungibili dall’Italia: sei sono in Europa, una in Marocco. Ecco quali sono.
- Tra i consigli di Skyscanner c’è l’isola di Lagosta, in Croazia, lontana dal caos dei luoghi vicini più battuti dai turisti, ma comunque con molto da offrire, dalle calette ai borghi in pietra che la popolano. È immersa nella natura: tutta l’isola è un parco naturale.
- Da un’isola all’altra, si passa in Grecia e si arriva a Policandro (Folicandros), Cicladi, lontana dalla vita notturna caotica di Mykonos e dall’assalto di turisti di Santorini, ma comunque pittoresca e caratteristica.
- Sulla costa meridionale dell’Albania c’è la città di Saranda. Skyscanner la consiglia come “buona base” per esplorare i dintorni della zona, dal sito archeologico UNESCO di Butrint alle spiagge di Ksamil e la sorgente carsica del Blue Eye (Syri i Kaltër).
- Per la quarta meta della lista di Skyscanner ci si sposta in Spagna, a Lanzarote, Isole Canarie. “Non è una destinazione sconosciuta, ma resta una delle mete insolite per l’estate”, precisa il sito del motore di ricerca per voli. Ampia l’offerta dell’isola, tra paesaggi vulcanici, vigneti, piscine naturali e, per gli amanti dell’architettura, i lasciti di César Manrique.
- Sempre alle Canarie è la quinta località proposta, El Hierro, la più piccola di tutto l’arcipelago. Meno conosciuta di Lanzarote, è disseminata di scogliere, piscine naturali, sentieri per gli amanti del trekking e piccoli villaggi dove soggiornare.
- Non molti penserebbero a L’Aia, Paesi Bassi, come a una meta estiva. Si presta invece molto bene per chi punta a un breve soggiorno che non preveda soltanto il mare. La spiaggia comunque c’è, è quella di Scheveningen, ma oltre a questo la città è anche un centro culturale importante, ricco di musei e fatto di quartieri eleganti.
- Chiude la lista Essaouira, Marocco, indicata per chi piuttosto che restare sdraiato tutto il giorno preferisce cimentarsi in surf, windsurf e kitesurf. La medina bianca e blu è patrimonio dell’UNESCO.
- Sull'estate in arrivo pesa comunque il complicato scenario geopolitico mondiale, con tutte le conseguenze che ha portato con sé (primi su tutti i rincari) e le incertezze su cosa accadrà nei prossimi mesi. Per questo, secondo una recente ricerca dell'Istituto Piepoli, il 54% degli italiani è incerto sul da farsi.
- In ogni caso, chi ha deciso di partire non sembra andrà molto lontano: la destinazione preferita è l'Italia (56%), seguita dall'Europa (29%) e dai Paesi extra Ue (9%).