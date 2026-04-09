Se il governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, l’offerta potrebbe ampliarsi ancora di più. Almeno così promette Ryanair, che risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo “40 nuovi aerei, 20 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, 15mila nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte”, faceva sapere nelle scorse settimane Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair. “Per far crescere ulteriormente il traffico e il turismo italiano - ha detto - Ryanair invita il governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani come hanno già fatto Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti più piccoli, Sicilia ed Emilia-Romagna. La riduzione dei costi di accesso e l'eliminazione della tassa comunale - continua - si sono rivelate azioni molto efficaci nel generare connettività trasformativa, turismo e crescita occupazionale in queste regioni, dove sono stati aggiunti nuovi aeromobili basati e nuove rotte da quando è stata abolita la tassa comunale".

Ti potrebbe interessare anche: Voli cancellati, cosa sapere e come possono tutelarsi i viaggiatori