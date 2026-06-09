Rinnovo contratto statali, verso la firma: aumenti di 160 euro medi mensiliEconomia
Introduzione
Dopo un lungo confronto tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali, oggi, 9 giugno, potrebbe arrivare la firma della pre-intesa che interessa circa 195mila dipendenti tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'intesa porterebbe ad aumenti salariali previsti fino a 160 euro mensili in media. Ecco cosa potrebbe cambiare e quali sono i temi sul tavolo in via di definizione.
Quello che devi sapere
Una firma storica
La firma sarebbe storica perché sarebbe la prima volta che nel settore pubblico un contratto arriverebbe alla firma durante la vigenza del triennio contrattuale e non, come spesso invece accade, a triennio ormai scaduto. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare alla firma, trovando concorde Rita Longobardi, neo segretaria generale della nuova Uil Funzione pubblica.
Per approfondire:
Gli aumenti
L'intesa, che non riguarda solo i ministeriali, ma anche i dipendenti di enti pubblici non economici e agenzie fiscali, porterà nelle buste paga dei lavoratori della P. A. centrale aumenti fino a 114 euro mensili lordi nel 2026, che saliranno a 153 euro mensili nel 2027.
Nello specifico, gli aumenti andranno in base ai ruoli ricoperti. Per le funzioni centrali, gli aumenti cambiano a seconda della qualifica dei dipendenti interessati. Si parte dai 119,60 lordi medi mensili degli operatori, che diventano 140 per gli assistenti e 180 euro per i funzionari. Si sale poi fino a oltre 208 per le Elevate Qualificazioni.
Sempre per quanto riguarda la parte economica, i sindacati chiedono di introdurre una norma contrattuale che preveda la verifica dello scostamento tra inflazione riscontrata e aumenti previsti, per tutelare il potere di acquisto dei salari, oltre a buoni pasto più generosi, l'estensione al lavoro pubblico delle misure di detassazione previste per il settore privato e il riconoscimento della piena retribuzione nei periodi di ferie. Questi sono i nodi che ancora vanno sciolti.
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Le novità
Nel contratto ci sono molte novità. Trovano posto, ad esempio, le norme sull’Intelligenza artificiale. E anche questo rende l’accordo in qualche modo storico: “Sono norme che abbiamo ampiamente discusso con le organizzazioni sindacali per regolamentare le informazioni e le relazioni sindacali a seguito dell’utilizzo dell’Ia da parte delle P.A.”, ha spiegato Naddeo. È stato previsto il divieto di affidare decisioni esclusivamente all'intelligenza artificiale senza un controllo umano diretto e costante. Inoltre ci sarà anche il "patentino delle competenze", un documento che certificherà il conseguimento di percorsi formativi per l'aggiornamento professionale e tecnologico.
Tra le novità della pre-intesa anche l’inclusione del pendolarismo tra i criteri per la flessibilità oraria. Inoltre, il contratto istituisce una nuova figura professionale nel settore pubblico: il social media e digital manager.
La modifica alla disciplina della pausa (art. 17 del contratto vigente) è invece oggetto di riserve. L’Aran propone di ridurre la durata minima della pausa da 30 a 10 minuti per le prestazioni superiori alle 6 ore.
La crescita delle retribuzioni nella P.A.
Nel rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, l'Aran ha analizzato la crescita di quelle dei lavoratori della Pubblica Amministrazione centrale. Nel periodo 2021-2023, la crescita rilevata è stata del 13%, quasi il doppio di quanto stimabile a priori sulla base dei soli rinnovi contrattuali.
Inoltre, nel decennio 2015-2025 la crescita cumulata delle retribuzioni contrattuali nel comparto Funzioni centrali ha sfiorato il 18% (contro il +13,4% di Funzioni locali e Istruzione e Ricerca e il +15,7% della Sanità).
Nel 2025, nello specifico, le retribuzioni del pubblico impiego sono aumentate del 2,7% per il personale non dirigente, a fronte di un'inflazione dell'1,5%. Considerando l'intero comparto in questo periodo, dirigenti compresi, la crescita salariale si attesta al 2,6%.
I contratti già rinnovati
Ad ogni modo, come ricorda l'Aran, tra l’ultimo scorcio del 2025 e i primi mesi di quest’anno sono stati rinnovati i contratti nazionali relativi al triennio 2022-24 per interi comparti, da Istruzione e Ricerca a Funzioni locali e Sanità. Tra i comparti ci sono differenze significative: le Funzioni centrali guidano l’aumento con il +5,4%, seguite da Istruzione e Ricerca con una crescita pari al 2,8%. Sotto la media si collocano invece i settori Sanità e Funzioni locali che mostrano incrementi più tenui, rispettivamente dello 0,8 e dello 0,6%. Va detto che i dati sono in attesa delle novità portate dai recenti rinnovi.
Per approfondire:
Dipendenti pubblico impiego, salari in recupero ma restano sotto l’inflazione. I dati Aran