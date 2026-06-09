Nel contratto ci sono molte novità. Trovano posto, ad esempio, le norme sull’Intelligenza artificiale. E anche questo rende l’accordo in qualche modo storico: “Sono norme che abbiamo ampiamente discusso con le organizzazioni sindacali per regolamentare le informazioni e le relazioni sindacali a seguito dell’utilizzo dell’Ia da parte delle P.A.”, ha spiegato Naddeo. È stato previsto il divieto di affidare decisioni esclusivamente all'intelligenza artificiale senza un controllo umano diretto e costante. Inoltre ci sarà anche il "patentino delle competenze", un documento che certificherà il conseguimento di percorsi formativi per l'aggiornamento professionale e tecnologico.

Tra le novità della pre-intesa anche l’inclusione del pendolarismo tra i criteri per la flessibilità oraria. Inoltre, il contratto istituisce una nuova figura professionale nel settore pubblico: il social media e digital manager.

La modifica alla disciplina della pausa (art. 17 del contratto vigente) è invece oggetto di riserve. L’Aran propone di ridurre la durata minima della pausa da 30 a 10 minuti per le prestazioni superiori alle 6 ore.