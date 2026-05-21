Come ricorda l’Aran, tra l’ultimo scorcio del 2025 e i primi mesi di quest’anno sono stati rinnovati i contratti nazionali relativi al triennio 2022-24 per interi comparti, da Istruzione e Ricerca a Funzioni locali e Sanità. Guardando allo scorso anno, la crescita media dei salari nei settori di competenza dell’Aran si attesta al 2,2% ma con differenze significative: le Funzioni centrali guidano l’aumento con il +5,4%, seguite da Istruzione e Ricerca con una crescita pari al 2,8%. Sotto la media si collocano invece i settori Sanità e Funzioni locali che mostrano incrementi più tenui, rispettivamente dello 0,8 e dello 0,6%. Va detto che i dati sono in attesa delle novità portate dai recenti rinnovi.