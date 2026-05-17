L’ultima rilevazione Istat che ha rivisto leggermente al ribasso la stima preliminare (erano rispettivamente +1,7 sul mese e +2,8% su base annua) tiene conto dell’impatto che la guerra in Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz hanno avuto sui consumi. Partendo da uno scenario di forte incertezza, l’Unc ha analizzato tre voci che più di altre hanno risentito del conflitto: i prodotti energetici (elettricità, gas e altri combustibili), i carburanti utilizzati per il trasporto personale e i prodotti alimentari, incluse le bevande analcoliche, sui quali sono già considerati i rincari dei costi energetici e di trasporto.

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