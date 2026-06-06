La somma corrisposta con l’Iscro, ricorda l’Inps, “è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno antecedente alla presentazione della domanda. Nel 2026 l’importo è compreso tra un minimo di 255,53 € e un massimo di 817,69 € mensili. Gli importi sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.