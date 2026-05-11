Confesercenti: in 6 anni -177mila autonomi in commercio e turismo

Dalla ricerca è emersa una crescita pari all'8,4 per cento degli addetti nel settore, ma è il risultato di un forte aumento del lavoro dipendente. Gli indipendenti, invece, calano di circa il 14 per cento ascolta articolo

Una ricerca della Confesercenti ha rilevato, negli ultimi sei anni, un aumento di 351mila unità dei lavoratori impiegati nel commercio e nel turismo. Il dato è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente, a fronte di una riduzione di quello indipendente pari a 177mila unità in meno. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, chiede "interventi macro" per "riequilibrare la concorrenza e garantire il pluralismo".

I risultati della ricerca Negli ultimi sei anni, dunque, gli addetti nel commercio e nel turismo sono aumentati dell'8,4 per cento, di pari passo con una forte riduzione del lavoro indipendente. Secondo la ricerca della Confesercenti sui dati camerali nel periodo in esame si sono persi 177mila lavoratori indipendenti, con una riduzione del 14,1 per cento, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528mila unità con una crescita del 18 per cento. "Nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non è più nemmeno uno su quattro", si legge nella ricerca. Vedi anche Lavoro, nel 2029 serviranno 2,2 milioni di colf e badanti: i dati

I settori interessati A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti (-16,6 per cento). In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno (-11,9 per cento); stabili le agenzie di viaggio (-0,4 per cento), mentre cresce l'alloggio: +3.766 indipendenti (+7,4 per cento), un'espansione - spiega l'associazione - legata all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai b&b. Il calo degli indipendenti, spiega la Confesercenti, interessa tutto il territorio. In valore assoluto le riduzioni più consistenti si registrano in Lombardia (-25.098), Lazio (-22.963), Veneto (-17.792), Emilia-Romagna (-16.037) e Toscana (-15.309) mentre n termini percentuali, le flessioni più marcate sono nelle Marche (-25 per cento), nel Lazio (-20,4 per cento), in Veneto (-18 per cento), Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (entrambe intorno al -17 per cento). Potrebbe interessarti Giornata del commercio equo, 10 consigli per una spesa consapevole