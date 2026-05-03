"La nuova certificazione, che affianca e integra quella già operativa per la parità di genere - ha spiegato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità -, è frutto di un lavoro molto approfondito portato avanti dal ministero insieme a UNI e alla provincia autonoma di Trento, già promotrice del 'family audit' che ha dato importanti spunti per questa iniziativa. Nel decreto approvato viene previsto, per le aziende e le organizzazioni certificate, uno sgravio contributivo fino all'1 per cento, con un tetto di 50mila euro annui per ogni impresa. Sono stati stanziati 7 milioni per la restante parte del 2026 e 12 milioni l'anno strutturali a partire dal 2027. A questi si aggiungono 14 milioni già messi in campo dal ministero per l'accompagnamento delle imprese nel percorso di certificazione". "Abbiamo sempre detto che il sostegno alle famiglie e la natalità sono sfide che si possono vincere solo unendo le forze con spirito sussidiario. Oggi - ha concluso Roccella - segniamo un altro importante passo nel coinvolgimento del mondo del lavoro e dell'impresa e nella costruzione di ambienti di lavoro accoglienti nei confronti della famiglia e della genitorialità".

Leggi anche: Lavoro, solo il 31% degli incarichi in leadership aziendale è ricoperto da donne: i dati