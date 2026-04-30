"Sottolineo lo spirito con cui si è arrivati a un testo frutto di un confronto allargato, fatto di riflessioni e valutazioni, che porta con sé una rilevante dotazione finanziaria e un messaggio chiaro: sostenere il lavoro partendo dal rafforzamento della contrattazione collettiva di qualità", ha dichiarato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto lavoro sul salario giusto. "La scelta di legare gli incentivi ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, cui facciamo riferimento per definire il salario giusto, significa valorizzare il contratto e le sue garanzie", ha aggiunto Calderone, soffermandosi sulle misure rivolte all’assunzione di donne, giovani e nelle Zes. "È un criterio che porteremo avanti e che caratterizzerà anche gli altri interventi a sostegno del lavoro, del lavoro di qualità". "La scelta di campo fatta sul salario giusto rappresenta un attento ascolto delle istanze del mondo datoriale e sindacale, oltre che una reale attenzione alla fase di confronto in corso tra le organizzazioni. Significa aver compiuto scelte importanti, improntate all’attesa e alla qualificazione. Posso dire che le interlocuzioni ci sono e che il governo ascolta". La ministra ha quindi ribadito come la norma sul salario giusto "tuteli trasversalmente tutti", evidenziando gli incentivi destinati a giovani e donne e "guardando anche a chi ha oltre 35 anni ed è lontano dal mondo del lavoro".