Introduzione

Intesa Sanpaolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) per creare un colosso bancario europeo con oltre 16 miliardi di utile netto stimato entro il 2029 e circa 27 milioni di clienti. L'operazione punta a consolidare il secondo posto nell'Eurozona per capitalizzazione, con un forte focus sul risparmio gestito.